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GeriFutbol Fenerbahçe'den sonra sürpriz hamle! Alper Potuk'un yeni takımı... Son dakika transfer haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 31.05.2020 - 08:34,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den sonra sürpriz hamle! Alper Potuk'un yeni takımı... Son dakika transfer haberleri

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Fenerbahçe'den sonra sürpriz hamle! Alper Potuk'un yeni takımı... Son dakika transfer haberleri
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Fenerbahçe ile ayrılma noktasına gelen Alper Potuk için Süper Lig ekibi devreye girdi.

Önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'nı hedefleyecek olan Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Stoper Alpaslan Öztürk için başta Fenerbahçe ve Trabzonspor'la görüşen Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncudan gelecek bonservis gelirini transfere yatıracak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi, orta saha için ilk hedefini belirledi: Alper Potuk...

Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almayan 29 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir renklerine bağlamak isteyen Göz Göz bu kez transferi bitirmekte kararlı.

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