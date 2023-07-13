Fenerbahçe'den savunmaya bir hamle daha! Yeni transfer Djiku'nun takım arkadaşı...

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Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de kadro çalışmaları aynı şekilde yüksek tempo devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de gündem savunmaya yapılacak yeni takviye...

Bir isim daha

Ryan Kent, Edin Dzeko, Umut Nayir, Sebastian Szymanski gibi önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, savunma hattına da Alexander Djiku transferini gerçekleştirmişti.

Sarı-Lacivertliler, savunma hattına mutlaka bir takviye daha yapmak istiyor. Bu doğrultuda listenin üst sıralarında yer alan Rodrigo Becao konusunda şu ana kadar olumlu geri dönüş sağlanamadı.

Gözler Becao'daydı

Sarı-Lacivertliler’in savunma için 1 numaralı adayı Rodrigo Becao’ydu. Ancak Udinese’nin sürekli fiyat yükseltmesi nedeniyle rota Alexander Djiku’ya çevrilmişti. Fenerbahçe, Djiku’yu transfer etse de Rodrigo Becao’dan da vazgeçmiş değil.

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Yönetim, Becao transferi için tüm şartları zorluyor fakat buna rağmen Udinese'den henüz olumlu bir geri dönüş alınamaması farklı isimlere yönelinmesine neden oldu.

Diallo iddiası

Fenerbahçe’yle ilgili hemen her gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılıyor. Son olarak Fransız basını, PSG forması giyen Abdou Diallo’nun Sarı-Lacivertliler’in gündeminde olduğunu yazdı.

27 yaşındaki savunmacı geçen sezonu Leipzig’de kiralık olarak geçirmiş ve PSG’ye geri dönmüştü. Fenerbahçe’nin, 1 yıl sözleşmesi kalan solak stoper için 4 milyon Euro’yu gözden çıkardığı iddia edildi.

Djiku'nun takım arkadaşının peşinde

Fenerbahçe, Alexander Djiku’yla savunma hattına ilk takviyeyi yaptı.

Ancak bir stoper daha transfer etmek isteyen yönetim, Rodrigo Becao için tüm şartları zorladı. Buna rağmen Udinese ile yapılan pazarlıklarda ilerleme sağlanamayınca, rota Mohammed Salisu’ya çevrildi.

Premier Lig’den düşen Southampton’da görev yapan 24 yaşındaki stoper takımdan ayrılmak istiyor ve 1 senelik sözleşmesi kaldı. Fenerbahçe, hem Southampton’ın hem de Göztepe’nin sahibi olan iş adamı Rasmus Ankersen’e ilk teklifi iletti. Sarı-Lacivertliler masaya 6.5 milyon Euro’luk teklifle oturdu.

Yönetim, geçtiğimiz sezonu Göztepe’de kiralık geçiren 19 yaşındaki Emir Ortakaya’yı, bu transfer kapsamında yeniden İzmir ekibine kiralama teklifini de bu anlaşmaya dahil edebilir.

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Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, Mohammed Salisu ile de görüşmelere başladı. Yıldız futbolcunun Gana Milli Takımı’ndan arkadaşı Alexander Djiku’nun transfer edilmiş olması, Salisu’nun ikna edilmesine önemli bir etken olabilir. Djiku’nun arkadaşıyla bizzat görüşme yapması da muhtemel.

Real Madrid takipteydi

Southampton, bir dönem Real Madrid’in de takip ettiği 24 yaşındaki stoper için 2020’de Valladolid’e 12 milyon Euro ödemişti. Salisu’nun sözleşmesinde son sezona girmesi ve İngiliz ekibinin ligden düşmesi, Ganalı oyuncuyu ‘fırsat transferi’ haline getirdi.

Başarılı savunmacıya başka takımlardan ilgi olsa da henüz Fenerbahçe dışında hiçbir takımın teklif yapmadığı kaydedildi.

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