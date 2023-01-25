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Fenerbahçe'den kaleci transferi kararı! Dünyaca ünlü iki isim...

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#Transfer#Fenerbahçe#Keylor Navas
Fenerbahçeden kaleci transferi kararı Dünyaca ünlü iki isim...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 09:41

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları devam ediyor. Sol bek Oosterwolde'de mutlu sona yakın olan Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli bir yabancı kaleci için de girişimde bulunuyor.

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Samet Akaydin'i transfer eden ve Bruma'nın bonservisini alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Parma'dan sol bek Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmak üzere olan Sarı-lacivertlilerin kaleci planı da ortaya çıktı.

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Fanatik'in haberine göre Altay Bayındır'ın istikrarsız performansı sonrası deneyimli bir kaleci almak isteyen Fenerbahçe'de ilk tercih Keylor Navas oldu. Kosta Rikalı eldiven, süre alamadığı PSG'den ayrılmak istiyor. Ronaldo'nun takımı Al Nassr ile ismi anılan ancak Avrupa'da kalmak isteyen 36 yaşındaki file bekçisi için Fenerbahçe yönetiminin tüm şartları zorlaması bekleniyor.

Fenerbahçeden kaleci transferi kararı Dünyaca ünlü iki isim...

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SIRIGU ÖNERİLDİ

Sezon başında Napoli'ye imza atan ancak İtalyan kulübünde süre alamayan Salvatore Sirigu'nun da Fenerbahçe'ye önerildiği belirtildi. Yaz transfer döneminde de ismi Fenerbahçe ile anılan Sirigu, tercihini Napoli'den yana kullanmıştı. İlk tercih olarak Navas'ı gündemde tutan Sarı-lacivertlilerin B planı olarak 36 yaşındaki İtalyan file bekçisini listede tuttuğu ifade edildi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Keylor Navas

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