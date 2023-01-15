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Fenerbahçe'den Haji Wright kararı! Transfer için şartlar sonuna kadar zorlanacak

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#Transfer#Fenerbahçe#Haji Wright
Fenerbahçeden Haji Wright kararı Transfer için şartlar sonuna kadar zorlanacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 10:34

Ara transferin ilk imzasını Samet Akaydin'e attıran Fenerbahçe'de forvet transferi içn çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, Haji Wright için şartları sonuna kadar zorlamaya kararlı.

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Süper Lig'in 19. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de gündem bir yandan da transfer.

Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i transfer eden Sarı-lacivertli kulüp golcü transferi için de çalışmalarını sürdürüyor.

HAJI WRIGHT İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK

Antalyaspor'un ABD'li golcüsü Haji Wright için 5 milyon euro ve iki oyuncu teklif eden Fenerbahçe, bu teklifini arttırabilir. Fanatik'in haberine göre ABD'li golcüsü başka kulüplerinde istediğini bilen Sarı-lacivertli yönetim, ilk teklifine olumsuz yanıt gelmesi halinde parayı 7.5 milyon euroya kadar çıkacak.

Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "Wright için 8 takımla görüşüyoruz. Kulübümüz için en doğru kararı vereceğiz." şeklinde konuşmuştu.

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24 yaşındaki Haji Wright bu sezon çıktığı 17 maçta 11 gol attı. Golcü futbolcu ABD Milli Takımıyla 2022 Dünya Kupası'nda da boy gösterip Hollanda ağlarına bir gol bıraktı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Haji Wright

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