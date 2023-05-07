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Fenerbahçe'den Giresunspor maçı öncesi hakem açıklaması

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#Fenerbahçe#Giresunspor - Fenerbahçe#Serkan Tokat
Fenerbahçeden Giresunspor maçı öncesi hakem açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 14:38

Süper Lig'in 33. haftasında bugün deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maça saatler kala 'Hataya tahammülümüz yok' başlıklı bir açıklama yaptı.

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Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Türk futbolunu yönetmek, futbolun tüm paydaşlarına karşı önce ve asıl olarak adil olma zorunluluğu ve sorumluluğunu gerektirir.

Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK’dan beklentimiz, sezonun son dönemecine girdiğimiz haftalarda bu zorunluluk ve sorumluluğun takım, kulüp fark etmeksizin yerine getirilmesidir.

Ayrıca Takımımızın bu akşam Bitexen Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmada VAR’a atanan Serkan Tokat isminden hareketle maçın hakemi Bahattin Şimşek ve AVAR hakemi Cihan Aydın nezdinde görev alacak tüm isimlere şunu belirtmek istiyoruz;

Hata (!) tanımı ile geçiştirilemeyecek hakem yaklaşımlarına sabrımız kalmadı, sahada kayıtsız şartsız adalet görmek istiyoruz.

Tüm muhataplarının dikkatine sunuyoruz.

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#Fenerbahçe#Giresunspor - Fenerbahçe#Serkan Tokat

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