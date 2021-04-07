Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'belgeli' şampiyonluk cevabı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe ile süren 1959 öncesi şampiyonluklar polemiğinde "2 tane tıfıl yönetici. Akıl yaşta değil baştadır. Tarihten uzak insanlar, iflas etmiş tüccarlar. Dün bir kazandılar, 2 gün sustular. Bir gün 1 tane tarihçi çıkarsınlar. Muhatap almam. Seviyemiz uygun değil. Bir tane tarihçi çıkaramadılar. Bula bula Vahdettin'i (Engin) buldular. O da biliyorki herkes Fenerli doğar, sonra başka takım tutar. Biz Antep'te, Adana'da Fenerli olana hayret ederdik yahu siz nasıl Fenerlisiniz diye... Espri yapıyorum ama böyledir. Fenerbahçe, Denizlispor'u yendi iki gündür suskunlar. Biz Antep'te Adana'da biri Fenerbahçeli olunca 'Ya sen nasıl Fenerli oldun?' derdik. Şaka tabi ki. Fenerbahçe'nin başvurunun içeriğinden haberimiz yok. Sevgili Fenerbahçe taraftarından özür dilerim. Hepsi benim için değerli ama takımları doğru yönetilmiyor. Bazı şampiyonluklarımızı himmet, himmet ne demekse. Dua diyorlar. Sen niye kendine dua ettirmiyorsun. Ben ikna mı edeceğim Ali Bey'i. Ali Bey benim konuşmamla ikna olacaksa konuşurum. Biz düşman değiliz. Beni ikna edebilir mi?" sözlerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE: 'TARİH ÇARPITILAMAZ, YOK EDİLEMEZ'

Fenerbahçe ise bu açıklamalarının ardından Twitter hesabından ''Tarih çarpıtılamaz, yok edilemez. İşlerine gelmeyenler tarihi sulandıramaz. Arşiv gerçekleri ortaya çıkartır...'' paylaşımını yapmıştı.

Sarı lacivertli takım, Twitter'dan Galatasaray'a cevap verirken 3 belge göstererek paylaşımlarda bulunuldu. Fenerbahçe'nin paylaşımları şu şekilde;

Belge1: TFF kendi sitesinde verdiği bilgide ilk TÜRKİYE ŞAMPİYONASININ 1924'de Ankara'da 'Türkiye Futbol Birinciliği' organizasyonu ile yapıldığını açıkça belirtiyor. Aynı kaynaklarda 1937'de başlayan Milli Küme organizasyonunun ilk deplasmanlı milli lig olduğu belirtiliyor.

Belge2: 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarını inkar etmek için dilekçeler veren ama 'gelin medenice tartışalım' çağrımıza cevap vermeyen Galatasaray, kendi sitesinde Gündüz Kılıç'ı anlatırken Ankara Demirspor'un 1947 yılındaki TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNDA görev aldığını itiraf ediyor.

Belge3: 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarını inkar etmek için dilekçeler veren ama 'gelin medenice tartışalım' çağrımıza cevap vermeyen Galatasaray, 100. yıl yayınlarında 1939 yılı Milli Küme şampiyonlukları için, TÜRKİYE GENELİ İLK ŞAMPİYONLUĞUMUZ itirafını yapıyor.

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