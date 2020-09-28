Fenerbahçe'den Fernando Muslera'ya başsağlığı mesajı
Fenerbahçe Kulübü, annesi vefat eden Galatasaray kaptanı Fernando Muslera için başsağlığı mesajı yayınladı.
Galatasaray'da geçen sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle yeni sezonda takımda yer alamayan Muslera'nın annesi hayatını kaybetti. Fenerbahçe, Muslera ve ailesi için başsağlığı mesajı yayınladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Fernando Muslera’nın annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Muslera ve ailesine başsağlığı diliyoruz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle