Fenerbahçe'den derbi sonrası Galatasaray'a Squid Game göndermesi!

NEF Stadyumu'nda oynanan dev derbi öncesi sarı kırmızılı taraftarlar Squid Game temalı koreografi gösteresiyle Fenerbahçe göndermesi yaparken maç sonu sarı lacivertlilerden yanıt geldi.
Galatasaraylı taraftarların koreografide, önce "Hazırsanız oyuna başlıyoruz" yazısı yer alırken sonrasında "Oyuncu 1907 elendi" ifadeleri kullanılmıştı.
FENERBAHÇE'DEN MAÇ SONU YANIT
Galibiyet sonrası Galatasaray'ın koreografiye göndermede bulunan Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Galatasaray'ın koreografini paylaşıp "1905 numaralı oyuncu elendi. Oyun bitti." notunu düştü.
Fenerbahçe'nin galibiyet paylaşımıhttps://t.co/NVP0j5kihX
Fenerbahçe'nin galibiyet paylaşımıhttps://t.co/NVP0j5kihX— Spor Arena (@sporarena) November 21, 2021