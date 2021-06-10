Fenerbahçe'den Burak Kunduracıoğlu açıklaması! Haberler yalanlandı
Fenerbahçe, sosyal medyada kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu'nun ayrılacağına yönelik çıkan haberleri yalanladı.
Fenerbahçe Kulübü, uzun yıllardır görev yapan kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu'nun ayrılacağına yönelik çıkan haberleri yalanladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, sosyal medyada çıkan ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ve Kunduracıoğlu'nun görevine devam ettiği aktarıldı.
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