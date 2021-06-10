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Futbol
Haber Giriş: 10.06.2021 - 23:35 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Burak Kunduracıoğlu açıklaması! Haberler yalanlandı

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Fenerbahçe'den Burak Kunduracıoğlu açıklaması! Haberler yalanlandı

Fenerbahçe, sosyal medyada kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu'nun ayrılacağına yönelik çıkan haberleri yalanladı.

Fenerbahçe Kulübü, uzun yıllardır görev yapan kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu'nun ayrılacağına yönelik çıkan haberleri yalanladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, sosyal medyada çıkan ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ve Kunduracıoğlu'nun görevine devam ettiği aktarıldı.

Fenerbahçeden Burak Kunduracıoğlu açıklaması Haberler yalanlandı

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