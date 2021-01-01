Fenerbahçe'den Burak Kapacak, Batuhan Kör ve Ali Akman için Bursaspor'a 5 milyon euro

Ligde şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Nokta transferler dışında genç yetenekleri de kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler'in gözü Bursaspor'un 3 yıldızında. Fenerbahçe 3 yetenek için düğmeye basmaya hazırlanıyor.

BURSASPOR'A TEKLİF YAPACAKLAR

Bursaspor'da forma giyen kanat oyuncusu Burak Kapacak (21), forvet Ali Akman (18) ve Batuhan Kör (19) için Fenerbahçe yönetimi Yeşil-Beyazlı kulübe teklif vermeye hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin Bursaspor'a 3 yıldız için paket teklif yapacağı ve 5 milyon Euro önereceği öğrenildi. Burak Kapacak'ın TFF 1. Lig'in en değerli oyuncusu olduğu da ifade ediliyor.

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Yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündeminde olan 3 isim için başka kulüpler de devreye girmişti. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe Burak, Ali ve Batuhan için en istekli kulüp... (Takvim)

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