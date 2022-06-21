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Fenerbahçe'den ayrılan Ahmet Düverioğlu Frutti Extra Bursaspor'da

#Basketbol#Ahmet Düverioğlu#Fenerbahçe
Fenerbahçeden ayrılan Ahmet Düverioğlu Frutti Extra Bursasporda

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan pivot Ahmet Düverioğlu, Frutti Extra Bursaspor ile anlaştı.

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Sezonu şampiyon bitiren Fenerbahçe Beko'da Ahmet Düverioğlu ile yollar ayrılırken oyuncunun yeni adresi beli oldu.

Frutti Extra Bursaspor, 29 yaşındaki pivot Ahmet Düverioğlu'nu transfer ettiğini açıkladı.

Bursa ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki pivotu Ahmet Düverioğlu ile anlaşma sağladı. Düverioğlu'na hoş geldin diyor, kendisine başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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#Basketbol#Ahmet Düverioğlu#Fenerbahçe

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