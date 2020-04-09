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GeriFutbol Fenerbahçe'den 65 yaş üstü üyelerine 'Destek Kolisi' yardımı
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Futbol
İHA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 10:42,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'den 65 yaş üstü üyelerine 'Destek Kolisi' yardımı

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Fenerbahçe Spor Kulübü, 65 yaş üzerindeki üyelerine ve kombine kart sahiplerine 'Fenerbahçe Ailesi Destek Kolisi’ ile yardımcı olacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı gelen 65 yaş üzeri kulüp üyelerine ve kombine kart sahiplerine destek kolisi gönderecek.

65 yaş üzeri kulüp üyeleri ile futbol, basketbol ve voleybolda kombine kart sahibi olan tüm 65 yaş üzeri taraftarlara yardım kolileri iletilecek.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada 5 bini aşkın 65 yaş üzeri kişi tespit edildiği ve yardımların pazartesi gününden itibaren başlayacağı belirtildi.

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