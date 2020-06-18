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Basketbol
Haber Giriş: 18.06.2020 - 17:09,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic ile görüşmelerde son durum!

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Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic ile görüşmelerde son durum!
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Fenerbahçe yönetimi ile basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic arasındaki görüşmelerde sona yaklaşıldı.

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Beko'daki görevine devam edecek mi? Geçtiğimiz günlerde Sırbistan'dan Türkiye'ye dönen ve Fenerbahçe yöneticileri ile görüşme yapan Obradovic konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Zeljko Obradovic İstanbul'a geldi26 Mart'ta pandemi nedeniyle İstanbul'dan ayrılan Fenerbahçe Beko başantrenörü Obradovic bugün Belgrad'tan döndü. Alanda gazetecilere herhangi bir açıklama yapmayan Sırp teknik adam Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yapacak. Obradovic'in yeni sezonda kulüpte kalıp kalmayacağı yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.
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beIN Sports'un haberine göre Fenerbahçe Beko'da gelecek sezonla ilgili görüşmeler dördüncü gününe girildi. Görüşmelerde İlk güne oranla daha olumlu bir hava yaşandığı belirtilirken yola Obradovic ile devam edilmesi durumundaki planlamanın detaylarının konuşulduğu kaydedildi.

Obradovic'in yarın Belgrad'a döneceği ve görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam edeceği ifade edildi. Fenerbahçe'de Obradovic'in geleceğinin bir hafta içinde netlik kazanması bekleniyor. 

Fenerbahçede Zeljko Obradovic ile görüşmelerde son durum

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