MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de yeni transferler Sinan Gümüş ve Filip Novak sağlık kontrolünden geçti
GeriFutbol Fenerbahçe'de yeni transferler Sinan Gümüş ve Filip Novak sağlık kontrolünden geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 24.08.2020 - 16:23 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de yeni transferler Sinan Gümüş ve Filip Novak sağlık kontrolünden geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de yeni transferler Sinan Gümüş ve Filip Novak sağlık kontrolünden geçti
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Sinan Gümüş ve Filip Novak, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan Fenerbahçeli futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sarı-lacivertli futbolcuların sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Fenerbahçede yeni transferler Sinan Gümüş ve Filip Novak sağlık kontrolünden geçti

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle