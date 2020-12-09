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GeriFutbol Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü! Valencia, Lemos, Ademi, Samatta ve Perotti yok
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 15:07 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü! Valencia, Lemos, Ademi, Samatta ve Perotti yok

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Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü! Valencia, Lemos, Ademi, Samatta ve Perotti yok
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Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Enner Valencia, Mauricio Lemos, Kemal Ademi, Mbwana Samatta ve Diego Perotti'nin katılmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin dün gerçekleştirdiği idmanda yenilenme çalışmasını salonda gerçekleştiren Marcel Tisserand'ın ise bugün hazırlıklarını takımla yaptığı aktarıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanın, pres ve pas çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçede Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Valencia, Lemos, Ademi, Samatta ve Perotti yok

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