Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü! Valencia, Lemos, Ademi, Samatta ve Perotti yok

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Enner Valencia, Mauricio Lemos, Kemal Ademi, Mbwana Samatta ve Diego Perotti'nin katılmadığı belirtildi.



Fenerbahçe'nin dün gerçekleştirdiği idmanda yenilenme çalışmasını salonda gerçekleştiren Marcel Tisserand'ın ise bugün hazırlıklarını takımla yaptığı aktarıldı.



Isınma hareketleriyle başlayan idmanın, pres ve pas çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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