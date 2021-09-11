Fenerbahçe'de Vitor Pereira'yı düşündüren karar! Yerli kuralı...

Fenerbahçe , transfer döneminin bitmesinin ardından yeni yıldızlarıyla ilk maçına yarın Sivasspor karşısında çıkacak. Diego Rossi, Mergim Berisha, Max Meyer ve Miguel Crespo, Pereira’nın görev vermesi halinde Çubuklu formayı ilk kez Yiğido önünde terletecek.

Yeni transferlerin hazır ve formda bir şekilde Sarı Lacivertli ekibe katılması, kadro seçimi yaparken Vitor Pereira’nın fazlasıyla düşünmesine neden olacak. Yenilerden Rossi ve Berisha’nın ilk 11’de görev yapmaları yüksek ihtimal görünüyor. Pereira’yı zorlayan bir diğer konu ise Ferdi Kadıoğlu ve Nazım Sangare’nin sakatlıkları. Bu ikili, kanat beklerdeki ilk tercih konumundaydı. Ayrıca Ferdi ve Nazım’ın oynaması, ilk 11’de 3 yerli bulunması kuralı nedeniyle de önemliydi. Yarınki mücadelede Altay ve Mesut’un ilk 11’de oynaması bekleniyor. 3. yerli olarak İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş’ın isimleri ön planda. Bu ikiliden birinin orta sahanın merkezinde Gustavo’nun yanında görev yapması muhtemel.

KULÜBE ARTIK ÇOK ZENGİN

Sarı-Lacivertliler’de takımın yıldız isimlerinden Dimitris Pelkas’ın sakatlıktan dönmesi de Pereira’nın elini güçlendirdi. Helsinki ile İstanbul’da oynanan maça 2’si kaleci olmak üzere 6 yedekle çıkabilen Portekizli teknik adamın kulübesi artık fazlasıyla zengin. Sivas maçında ilk 11’deki tercihe göre Serdar Aziz, Zajc, Meyer, Crespo, Pelkas, Muhammed, İrfan ya da Mert gibi önemli isimler görev bekleyecek.