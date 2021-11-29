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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan İrfan Can Kahveci yanıtı: "İstedikleri gibi eleştirebilirler"

#Vitor Pereira#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci
Fenerbahçede Vitor Pereiradan İrfan Can Kahveci yanıtı: İstedikleri gibi eleştirebilirler

Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Pereira'nın açıklamaları;

İlk yarıda bence kaliteli bir oyun sergiledik. Topu iyi çevirdik. Çok fazla pozisyon ürettik. Rakibimiz uzun toplarla gelmeye çalıştı. Biraz daha fazla orta yapabilir, Serdar Dursun'u değerlendirebilirdik. İlk yarının sonucu bana göre adil bir sonuç değildi.

İkinci yarı faul üstüne faul oldu. Oyun çok durdu. Oyunun kalitesi düştü. Maç bir yerden sonra kumara döndü. Oyunun kalitesi azaldı. İkinci yarıda karakter ve istek gösterdiğimizi düşünüyorum.

Bir şeyleri eksik gördüğümde müdahale ederim. Değişiklik yaparken savunma ve ofansta daha iyi olmayı düşünüyorum. Maç bir yerde kumara döndü. 1 hafta içinde 3. maçımız. Bazı oyuncular yorgundu. Tekrar kalite katmak, ilk yarıdaki gibi oynamak için değişiklikler yaptım. İnsanlar istedikleri gibi eleştirebilirler. Burada hoca benim.

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#Vitor Pereira#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci

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