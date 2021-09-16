Fenerbahçe'de Mert Hakan kararı! Bu akşam...

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Fenerbahçe , Avrupa Ligi D Grubu macerasına bu akşam Frankfurt deplasmanında başlayacak. Zorlu mücadelede Vitor Pereira’nın nasıl bir 11’le sahaya çıkacağı merakla bekleniyor. 53 yaşındaki çalıştırıcı, kadroyu büyük ölçüde belirledi.

Fanatik'in haberine göre; Pereira, 9 ismi ilk 11 tahtasına yazdıancak iki bölgede kararsızlık yaşıyor. Sakatlık belasının son kurbanı Miha Zajc oldu. Sosa’nın da yokluğunda burada kimin oynayacağı soru işareti.

Sakatlığını atlatan Mert Hakan göreve hazır. Ancak Max Meyer de sonradan oyuna dahil olduğu Sivas maçında iyi bir görüntü çizdi. Diğer yandan Dimitris Pelkas’ın dönüşü herkesi sevindirse de uzun süredir maça çıkmamış olması, Portekizli teknik adamı düşündürüyor. Başarılı çalıştırıcı, Mesut Özil’in yanında görev yapacak oyuncu konusunda Pelkas ile Rossi arasında kararsız.

8 eksikle gittiler

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Sarı-Lacivertliler, dün saat 10.00’da özel bir uçakla Frankfurt’a gitti. Fenerbahçe kafilesinde tam 8 futbolcu yer almadı. Kanarya’da sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Jose Sosa ve Miha Zjac ile UEFA kadrosunda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun İstanbul’da kaldı. Yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Almanya’ya varan Sarı-Lacivertli kafileyi havalimanında bir grup taraftar karşıladı. Başta Mesut Özil olmak üzere futbolculara yoğun ilgi gösterildi.