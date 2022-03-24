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Fenerbahçe'de Vefa Küçük, Uğur Dündar'ı düelloya çağırdı

#Fenerbahçe#Vefa Küçük#Uğur Dündar

Fenerbahçe Divan Başkanı Vefa Küçük, Yüksek Divan Kurulu başkanlığına adaylığını açıklayan Uğur Dündar'ı düelloya çağırdı.

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, adayığını açıklayan Uğur Dündar'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'la yarıştığı seçim döneminde Dündar'ın kendisini ikna etmek için ofisine geldiğini ifade eden Küçük, devamındaki süreçte kendisinin rakip adayın listesine girdiğini belirtti.

Küçük, "Uğur Dündar beni iyi dinle, seni düelloya davet ediyorum. O dönem beni başkanlık için teşvik ettin. '1 milyon dolar hibe et' dedim. Emeğiyle, alın teriyle kazandığından bahsetti ki sıkışınca hep aynı şeyi söylüyor. Sonra ortadan kayboldun, öğrendim ki Aziz Yıldırım'ın listesine girmişsin." şeklinde konuştu.

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#Fenerbahçe#Vefa Küçük#Uğur Dündar

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