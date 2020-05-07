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GeriFutbol Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ve Max Kruse'ye talip çıktı! Son dakika transfer haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 07.05.2020 - 09:33,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ve Max Kruse'ye talip çıktı! Son dakika transfer haberleri

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ve Max Kruse'ye talip çıktı! Son dakika transfer haberleri
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Fenerbahçe'nin iki yıldız ismi Vedat Muriqi ve Max Kruse'ye Avrupa'nın önde gelen takımlarından teklifler geliyor.

Tottenham’ın da listesine aldığı Vedat Muriç için İtalyan ekibi Lazio ısrarını sürdürüyor. Kosovalı golcü için nabız yoklayan Çizme ekibi, liglerin başlaması ile birlikte Sarı-Lacivertli Kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Ancak Türkiye dahil tüm Avrupa’nın büyük kulüplerinin içine sürüklendiği ekonomik süreç de transferde belirleyici olacak. Fenerbahçe ile 2024 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan golcü için yönetimin biçtiği değer ise en az 20 milyon Dolar. Fenerbahçe’ye ve Türk Futbolu’na henüz tam olarak ısınamayan Kruse’ye de ülkesi Almanya’dan teklif geldi.

ALMANYA'DAN CAZİP TEKLİF

Masaya oturacak Sakatlık nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen ve salgın sonrası evinde dinlenme ve tedavi fırsatı bulan Alman Panzeri’ne Wolfsburg Kulübü’nün cazip bir teklifte bulunduğu ileri sürüldü. Halen Sarı- Lacivertli ekiple mukavelesi devam eden Kruse’nin sezon sonunda yönetimle masaya oturması, şartların oluşması halinde bu kulübe transfer olması bekleniyor. (Fanatik)

 

Fenerbahçede Vedat Muriqi ve Max Kruseye talip çıktı Son dakika transfer haberleri

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