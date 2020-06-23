Fenerbahçe'de transfer çok ama kupa yok! İki yılda 40 milyon Euro...

Süleyman Arat - Spor Arena | Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve istifa eden sportif direktör Comolli’nin yeni bir Fenerbahçe inşa etme girişiminde 30 oyuncu alındı, 24 isimle vedalaşıldı. Ancak bu sirkülasyon 6 yıllık şampiyonluk özlemini gidermeye yetmedi. Bu iki yılda gelenlere harcanan para ise 40 milyon Euro...



Son iki yılda saha sonuçlarıyla başarısız bir grafik çizerek taraftarını üzen Fenerbahçe transfere harcadığı parayla, gelip hayal kırıklığı yaratan ve kurtulmak için ayrı bir çaba sarf edilen oyuncularla da dikkat çekti. Ali Koç’un başkanlığa seçilmesinin ardından sportif direktör Damien Comolli ile şekillenen yeni Fenerbahçe’yi yaratma operasyonunda sarı lacivertliler son iki yılda 30 futbolcuyu kadrosuna katarken, 24 futbolcusuyla yollarını ayırdı.

2018-19 sezonunda transfere 23.74 milyon Euro harcayan Fenerbahçe. satışlardan da 25.05 milyon Euro kazanırken. 201920 sezonunda transfere harcadığı para 16.41 milyon Euro. satışlardan kazandığı para ise 16.27 milyon Euro oldu. Geçen sezon Giuliano. Josef de Souza ve Fernandao satışlarıyla bütçesini az da olsa kara geçiren sarı lacivertli yönetim. Bu sezonun başında da Eljif Elmas’tan gelen 16 milyon Euro ile gene az da olsa artıya geçmeyi başardı.Ancak aşırı sirkülasyon ve kadro mühendisliğinde yapılan hatalar yüzünden bir türlü istikrar sağlanamazken bu yoğun trafikte sahaya hayal kırıklığı olarak yansıdı. Gerek futbolcu sirkülasyonunda gerek teknik adam değişikliklerinde gerek sportif direktör tartışmalarıyla zaman kaybeden Fenerbahçe’nin önümüzdeki yılın haziran ayında yapılacak seçimlere mutlak sportif başarıyla gidebilmesi için yeni sportif direktör Emre Belözoğlu, seçilecek yeni teknik adam ve yapılacak nokta transferlere umut bağlanmış durumda...Fenerbahçe’nin 2 yıl içinde kulübesinde de 5 farklı isim görev yaptı. Geçen sezona Phillip Cocu ile başlanırken 5 maç Erwin Koeman devam etti ve kapanış Ersun Yanal ile yapıldı. Sezonun startını veren Yanal 24. haftada bıraktı. Sonrasında Zeki Murat Göle takımın başına geçerken bu sezona noktayı Tahir Karapınar koyacak.

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