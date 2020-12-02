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DHA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 15:45 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sevinci

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Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sevinci
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında 6 Aralık Pazar günü konuk olacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman saat 11.30'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. 3 grup halinde yapılan pas çalışması ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekipte Tolga Ciğerci takımla birlikte çalıştı. Nazım Sangare ve Harun Tekin koşulara devam ederken; Mbwana Samatta fitness çalışmalarını sürdürdü. Sinan Gümüş ise çalışmalarını kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde sürdürürken; Diego Perotti ve Kemal Ademi'nin de tedavilerine devam edildi.

Öte yandan Sarı-lacivertli ekipte ülkesinin milli takımında koronavirüse yakalanan Enner Valencia, bir süredir Ekvador'da tedavi görüyordu. Tedavisi tamamlanan Valencia, İstanbul'a geldi. Sabah saatlerinde PCR testi yapılan Valencia'da herhangi bir sorunla karşılaşılmaması durumunda yarınki antrenmanda yer alacak.

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçede Tolga Ciğerci sevinci

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