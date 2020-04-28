Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör gelişmesi! Herkes Erol Bulut'u beklerken Nenad Bjelica...

Corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında lige verilen arada henüz teknik direktörünü açıklamayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
2
Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı lacivertli ekip, operasyonda son aşamaya yaklaştı.
3
Fenerbahçe için bu süreçte birçok isimi ortaya atılırken Erol Bulut ismi ön plana çıkmıştı.
4
Erol Bulut geçtiğimiz günlerde "Fenerbahçe'nin gündeminde olmak tabii ki güzel bir duygu. Orada 4 yıl top oynadım, şampiyonluk yaşadım. Çok güzel günlerim geçti. Ancak burada önemli olan Fenerbahçe Yönetimi'nin düşüncesi. Sosyal medyada taraftar doğal olarak yakaladığımız gidişattan sonra bizi takımda görmek istiyor" şeklinde açıklama yapmıştı.
5
Blanc, Di Francesco, Lucescu ve Daum gibi isimlerin de adı geçerken Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.
6
F.BAHÇE TEKLİF YAPTI
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, teknik direktör Nenad Bjelica'ya sözlü teklif yaptı.
7
Hırvat teknik direktör ise sunulan şartları ve kulübün ekonomik profilini uygun bulurken, teklifi kabul edebileceğini iletti.
8
Nenad Bjelica, son olarak Hırvatistan'da Dinamo Zagreb takımını çalıştırıyordu. Bjelica, özellikle Avrupa arenasında gösterdiği performansla beğeni kazanmıştı.
9
2018-19 UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe, Hırvatistan'da karşı karşıya gelmiş ve Bjelica yönetimindeki Dinamo, Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup etmişti. İstanbul'da oynanan maç ise 0-0 eşitlikle sona ermişti.
10
48 yaşındaki teknik direktör, Dinamo Zagreb'deki görevinden 16 Nisan'da ayrılmıştı.
11
Hırvat çalıştırıcı, kariyerinde Dinamo'nun dışında Austria Wien, Spezia ve Lech Poznan'ı çalıştırmıştı. Bjelica, bu takımlarda ise Dinamo Zagreb'deki kadar başarılı olamamıştı.
12
Bjelica, Dinamo Zagreb'de ise Hırvatistan'da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.