Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı iddiası! Ali Koç oyuncuları azarladı, Jorge Jesus araya girdi...

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Spor Toto Süper Lig'inde Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'a 1-0 öne geçtiği maçta 4-2 kaybederek ağır mağlubiyet aldı. Galatasaray'ın kazandığı haftada puan kaybeden Fenerbahçe, zirve yarışında da ağır yara aldı.

Fenerbahçe taraftarı, maçın oynandığı anlarda Ali Koç ve yönetimini istifaya davet ederek tepkisini gösterdi. Maçın ardından eleştirilerin hedefi haline gelen bir diğer isim de teknik direktör Jorge Jesus oldu.

PORTEKİZ BASINI YENİ ADRESİNİ YAZDI

A Bola'da yer alan habere göre, Herve Renard sonrası yeni teknik direktör arayan Suudi Arabistan'ın Jesus ile ilgilendiği yeniden aktarılırken, Portekizli çalıştırıcı da bu ihtimale sıcak bakıyor.

A Bola'daki haberde Portekizli teknik adamın da, yakından tanıdığı bir ülkenin milli takımının başına geçmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Jesus'un, daha önce Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de çalıştığı hatırlatıldı. 68 yaşındaki teknik adamın ayrıca Brezilya Milli Takımı ile adının geçtiği kaydedildi.

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SOYUNMA ODASINDA BAŞKAN ALİ KOÇ İSYAN ETTİ: "HİÇBİR ŞEYİNİZİ EKSİK BIRAKMIYORUZ"

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin 4-2'lik Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Başkan Ali Koç, olayın sıcaklığıyla SOYUNMA odasına indi.

Başkan Koç'un, tüm takıma hitaben, "Doğum günümde bana güzel bir hediye verdiniz, hepinize teşekkür ederim. Hiçbir şeyinizi eksik bırakmıyoruz, ödemelerinizi zamanında yapıyoruz, bu taraftar gülmeyi hak ediyor. Neden bir türlü yüzümüz gülmüyor" diyerek oyuncularına sitem ettiği öğrenildi.

JESUS: "OYUNCULARA YÜKLENMEYİN"

Bu konuşmaların üzerine teknik direktör Jorge Jesus'un, "Oyunculara yüklenmeyin, bu durumun bir suçlusu varsa o da benim" diyerek karşılık verdiği bildirildi. İkili arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığı aktarılırken, sinirlerin de gerildiği ifade edildi.

Başkan Ali Koç, Jesus'u takımın başına getirdiğinde taraflar çok mutluydu. Pazar günü alınan sonuca Başkan Ali Koç da tribünde isyan etti.

JESUS'UN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK İDDİASI

Öte yandan Brezilya basınından UOL Esporte, Fenerbahçe yönetimi ve Jorge Jesus'un bir toplantı gerçekleştirdiğini yazdı. Haberde Jorge Jesus'un sözleşmesi birkaç saat içinde veya Kayserispor maçından sonra feshedilebileceği yazıldı.

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ALİ KOÇ'LA BİTEN SERİLER

Haziran 2018'de tarihi farkla Aziz Yıldırım'ın yerine başkanlığa seçilen Ali Koç, 5 yıldır başarısız bir grafik çiziyor. Koç'la futbolda kupaya hasret kalan sarı-lacivertliler için birçok rekor ve seri de son buldu.

Beşiktaş'ın 10 kişi ile 4-2 kazandığı karşılaşma siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in 6 farklı takımla geldiği Kadıköy'deki ilk galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Trabzonspor'un 23, Galatasaray'ın 21, Beşiktaş'ın 15 yıllık Kadıköy'de kazanamama özlemi Koç döneminde son buldu. Sadece büyükler değil, G.Birliği (21), Göztepe (21) ve Sivas (7) da İstanbul'da Fenerbahçe'yi yenme başarısı gösterdi.

YENİ HOCA İDDİALARI: AYKUT KOCAMAN, SERGEN YALÇIN, ABDULLAH AVCI

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F.Bahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile yolların ayrılacağının yüksek sesle dile getirilmesinin ardından taraftarlar da gönüllerindeki teknik adam isimlerini sosyal medyadan yazdıkları mesajlarla belirtti.

Sarı lacivertli futbolseverler, eski hocaları Aykut Kocaman ile birlikte Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayıp ardından takım çalıştırmayan Sergen Yalçın ve Trabzonspor'da 3 kupa kaldırıp yolları ayrılan Abdullah Avcı'nın isimlerini telaffuz etti.