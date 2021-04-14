Fenerbahçe'de son dakika! Diego Perotti ile yollar ayrılıyor, yeni adresi...

Fenerbahçe'de sezon başında Roma'dan transfer edilen Diego Perotti, Beşiktaş derbisinde sakatlıktan sonra uzun süredir sarı lacivertli formayı giyemiyor.

Geçtiğimiz günlerde düz koşulara başlayan Arjantinli futbolcunun 1 ay daha sahalardan uzak kalması beklenirken yalnızca sezonun son birkaç maçlık diliminde forma giyme ihtimali bulunuyor.

Özellikle Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında oynadığı oyunla taraftara kendisini hayran bırakan ancak sakatlıklardan yana şanssızlığını bir türlü kıramayan Perotti için Arjantin basını yeni bir iddia ortaya attı.



Süper Lig'de dört karşılaşmada forma giyen yıldız futbolcunun yeni durağının Boca Juniors olacağını iddia edildi. Diego Perotti'nin sezon sonunda Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. A Takım Futbol Direktörü Emre Belözoğlu'nun da bu ayrılığa onay vereceği öğrenildi.

EMRE BELÖZOĞLU: GARANTİ PARA VE 5 MAÇ ÜZERİNDEN ANLAŞMA YAPTIK



Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sezon ortası gazetecilerle bir sohbet toplantısı gerçekleştiren Emre Belözoğlu, oyuncuyla garanti para ve 5 maç üzerinden bir anlaşma yaptıkları belirterek Perotti'nin sözleşmesiyle ilgili şunları söylemişti:

"Garanti ücreti çok düşük. Biz karşılıklı olarak maç oynadıkça Roma'ya bir ücret ödüyoruz. Maç oynamadığı, beklediğimiz rakama ulaşmadığı andan itibaren Roma bize bir ödeme yapıyor. Sabit alacağı ücret ve 5 maç oynayınca hak edişleri var. Sabit ücreti hakikaten cüzi miktarda. Kulübün haklarını koruyacak şekilde, güvene dayalı bir anlaşma yapıldı. Fenerbahçe için yük olmayacak bir sözleşme."

"BENİM İÇİN DE 'KRONİK SAKAT EMRE'Yİ ALDILAR' DEMİŞLERDİ"

"Para kendi paramız değil, Fenerbahçe'nin parası. Bir liranın bile dışarı gitmesinden rahatsız oluruz ama mevcutta oyuncunun risklerini de gözeterek onu en aza indirmiş bir mukavele yapıldı. Biz oynamazsa cezaya tabi tutacak hatta karşı taraftan para alacak kadar iyi bir anlaşma yaptık. Az bir garanti ücretin yanında 5 maç üzerinden oynarsa parasını bizden, oynamazsa Roma'dan alıyor. Karşılıklı güvene dayalı bir anlaşma yaptık oyuncuya inandığımız için ama futbolda bunlar var. O riskleri göz ardı edemezdik. Sakatlık geçmişi olan, bu anlamda talihsiz bir oyuncu. Devamlı oynasa takım için çok farklı olacağını düşünüyorum ama bu sakatlık kolay değildir. Ben de Fenerbahçe'ye geldiğimde ‘kronik sakat Emre'yi aldılar’ denmişti. Futbolda 2+2 bazen 4 etmiyor. Kulübün hakkını her anlamda gözetiyoruz. Transfer sezonu açılır açılmaz kulübün hakkını savunacak reaksiyonlar alabiliriz."

Arşiv - Diego Perotti Fenerbahçe'ye imza attığı dönemde neler demişti

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