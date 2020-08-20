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İSTANBUL / DHA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 13:37 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ilk idmanına çıktı! Filip Novak ile...

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Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ilk idmanına çıktı! Filip Novak ile...
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Fenerbahçe'de yeni transfer Sinan Gümüş takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Genoa'dan transfer edilen Gümüş, Filip Novak ile düz koşu yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde yaptı. Yeni transfer Sinan Gümüş de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

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Fenerbahçenin yeni transferi Sinan Gümüş, ilk idmanına çıktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sinan Gümüş, ilk idmanına çıktı!

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen çalışma saat 10.30’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dayanıklılık koşularıyla süren idman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Fenerbahçe Novak transferini böyle açıklamıştı;

 

Fenerbahçede Sinan Gümüş ilk idmanına çıktı Filip Novak ile...

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