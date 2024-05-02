×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet Youtube Hürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'de sezonu kapatan Oosterwolde'den heyecanlandıran paylaşım: Kral geri döndü

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Oosterwolde#Sakatlık
Fenerbahçede sezonu kapatan Oosterwoldeden heyecanlandıran paylaşım: Kral geri döndü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 21:12

Olympiakos maçında dizinden sakatlanan ve emaliyat olan Jayden Oosterwolde'nin yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile oynanan ilk maçta sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde'nin dizinde menisküs yırtığı olduğu açıklanmış ve yıldız futbolcu ameliyat olmuştu.

Sezonu kapattığı belirtilen Hollandalı futbolcunun bugün yaptığı paylaşım taraftarları heyecanlandırdı.

Sosyal medya hesabından kulüp tesislerine girerken videosunu paylaşan Oosterwolde, 'Kral geri döndü' notunu da paylaşıma ekledi.

23 yaşındaki futbolcu ameliyatından iki gün sonra güç antrenmanı yaparken çekilmiş videosunu da paylaşmıştı.

Rehabilitasyon sürecine İstanbul'da devam edecek olan Oosterwolde'nin amacının 19 Mayıs'taki Galatasaray derbisinde sahada olmak olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçede sezonu kapatan Oosterwoldeden heyecanlandıran paylaşım: Kral geri döndü

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Oosterwolde#Sakatlık

BAKMADAN GEÇME!