Fenerbahçe'de sezonu kapatan Oosterwolde'den heyecanlandıran paylaşım: Kral geri döndü

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile oynanan ilk maçta sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde'nin dizinde menisküs yırtığı olduğu açıklanmış ve yıldız futbolcu ameliyat olmuştu.

Sezonu kapattığı belirtilen Hollandalı futbolcunun bugün yaptığı paylaşım taraftarları heyecanlandırdı.

Sosyal medya hesabından kulüp tesislerine girerken videosunu paylaşan Oosterwolde, 'Kral geri döndü' notunu da paylaşıma ekledi.

23 yaşındaki futbolcu ameliyatından iki gün sonra güç antrenmanı yaparken çekilmiş videosunu da paylaşmıştı.

Rehabilitasyon sürecine İstanbul'da devam edecek olan Oosterwolde'nin amacının 19 Mayıs'taki Galatasaray derbisinde sahada olmak olduğu belirtiliyor.

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