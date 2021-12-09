Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Pelkas'ın aklı ligde: "Gaziantep maçına hazır olmalıyız"

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Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz ve Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas, 1-1 berabere biten Frankfurt maçının ardından açıklamalarda bulundular.

Bu sezon şampiyonluğun çok önemli olduğunu ve Gaziantep maçına hazır olmaları gerektiğini vurgulayan Serdar, "Gruptan çıkamadık ama Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, her maç bizim için çok önemli. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkarız. Bizim için artık önemli olan lig. Oraya hemen konsantre olup, ligde kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Şampiyonluk bizim için çok önemli bu sene. İyi dinlenip, Gaziantep maçına hazır olmamız lazım" diye konuştu.

PELKAS: İYİ MÜCADELE ETTİK

Pelkas ise her kulvara farklı hazırlık yapacaklarını söyleyerek "Dengeli bir maç oldu. İyi seviyede bir takımla oynadık. Bundesliga, Avrupa'nın en yüksek seviye liglerinden biri. Bugün onlarla iyi mücadele ettik. Konferans Ligi'nde devam edeceğiz. 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Her kulvara farklı şekilde hazırlanacağız. Pazartesi günkü maça hazırlanacağız. Önümüzdeki günlerde Konferans Ligi'nde neler yapabileceğimizi göreceğiz" ifadelerini kullandı.