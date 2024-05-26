Fenerbahçe'de Selahattin Baki'den Ali Koç açıklaması: Hoş bir görüntü olmadı

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Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından sahada çıkan olaylar sırasında Ali Koç'un Selahattin Baki'ye çıkışması çok konuşulmuştu.

Seçimde yeniden aday olan Ali Koç'un listesinde Baki'nin yer almaması dikkat çekmiş, Ali Koç adaylık toplantısında Baki ile ilgili; "6 sene boyunca en en yakın çalıştığım yönetici Selahattin Baki'dir. 6 sene boyunca en çok saldırılan Selahattin Baki'dir. Son olarak ben istemeden saldırmışımdır (Gülerek). Futbolun içinde olduğu, benle yakın çalıştığı için iftiralara uğramıştır. 2-3 maç dışında hiçbir maçta kafilemizi yalnız bırakmamıştır. Çok büyük transferlere imza atmıştır. Pazarlık yapmayı bizlerden daha iyi bilmiştir. En önemli imzası Kim Min-Jae'dir, tek başına yapmıştır. Fred'de büyük payı vardır. Selahattin Baki, dışarıdan bize katkı sağlar. İlk transferlerimize, son transferlerimize bakın, arada fark var." demişti.

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SELAHATTİN BAKİ KONUŞTU

Beyaz TV'ye konuşan Selahattin Baki şunları söyledi:

6 sene burada çoğumuz yıprandık, elimizden geleni yaptık. Böyle bir 6 yıldan sonra hatta totalde de 10 yıldan sonra mutlaka yeni yüzlerin olması gerekiyordu. Başkanımızla bu konuda konuştuk, aramızda kötü bir kan, kötü bir enerji yok.

Bunlar geçici pozisyonlar, başkanımız 'İhtiyacım olduğu zaman seni arayacağım' dedi.

Geçen pazar günü bir tatsızlık yaşadık o da bir ağabey kardeş refleksiydi çünkü beni çok uyardı o konularda. Yine de hoş değildi görüntü olarak, keşke böyle bir görüntü vermeseydik.

Yeni arkadaşlara tavsiyem ketum olsunlar. Ben başkanın gözüne girip iyi bir yol yürüdüysem ketumluk burada çok önemli. Birçok yapılan transferde, benim ilişkilerimle yapılan transferlerde başkaları yapmış diye biliniyor. Hem de yıllardır... Fenerbahçe için çalışsınlar.