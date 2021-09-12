Fenerbahçe'de Samuel Osayi'den Sivasspor maçı yorumu! 'Hayal kırıklığı...'

Süper Lig'de Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de golün sahibi Bright Samuel-Osayi, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Maç sonu duygularını paylaşan Osayi, "Bugün gol atıp katkı sağladığım için mutluyum ama hep beraber kazanıp, hep beraber kaybediyoruz. Biz bir takımız. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Zorlu bir fikstürümüz var" dedi.

ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Max Meyer ise "Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum. Sahada az bir süre geçirdim ama mutluluk vericiydi. Her zaman çalışıp oynamak için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

Meyer sözlerini, "Bugün gerçekten harika bir atmosfer vardı. Çok gürültülüydü. Uzun süredir böyle bir atmosfer görmemiştim. Bu taraftarla oynamak keyif..." ifadeleriyle tamamladı.