Fenerbahçe'de Samatta ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi Yunanistan...

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Fenerbahçe'de Samatta ile yollar ayrılıyor. 2021/22 sezonunun başında 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen ancak Sarı-lacivertli formayla bekleneni veremeyen Samatta, kiralık geçirdiği sezonların ardından Fenerbahçe'den ayrılıyor.

Ertan Süzgün'ün haberine göre Fenerbahçe, Samatta'nın 2024 yazında sona erecek olan sözleşmesini feshedecek. Tanzanyalı golcü, Yunanistan ekibi PAOK ile anlaştı. Samatta'nın Perşembe günü Yunanistan'a giderek yeni kulübüyle sözleşme imzalaması bekleniyor.