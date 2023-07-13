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Fenerbahçe'de Samatta ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi Yunanistan...

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#Fenerbahçe#Samatta#Transfer
Fenerbahçede Samatta ile yollar ayrılıyor Yeni adresi Yunanistan...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 00:47

Geçen sezonu Genk'te kiralık geçiren ve Fenerbahçe'ye geri dönen Samatta, Sarı-lacivertli takımdan ayrılıyor. Sözleşmesi feshedilen Tanzanyalı golcünün yeni adresi Yunanistan.

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Fenerbahçe'de Samatta ile yollar ayrılıyor. 2021/22 sezonunun başında 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen ancak Sarı-lacivertli formayla bekleneni veremeyen Samatta, kiralık geçirdiği sezonların ardından Fenerbahçe'den ayrılıyor.

Ertan Süzgün'ün haberine göre Fenerbahçe, Samatta'nın 2024 yazında sona erecek olan sözleşmesini feshedecek. Tanzanyalı golcü, Yunanistan ekibi PAOK ile anlaştı. Samatta'nın Perşembe günü Yunanistan'a giderek yeni kulübüyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

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#Fenerbahçe#Samatta#Transfer

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