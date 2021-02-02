Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ve Mame Thiam, Hatay'da bir ilki yaşadı!

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel, Hatayspor maçında ilk 11'de şans bulurken sarı lacivertli takımın QPR'dan transfer ettiği Bright Osayi-Samuel, ilk kez 11'de çıktığı maçta asist yaptı.

Karşılaşmanın 26. dakikasında sağ kanattan bir anda hızlanan Bright Osayi-Samuel, rakibini geçip ortasını yaparken Mame Thiam kafa vuruşuyla topu ağlara gönderip Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

FENERBAHÇE'NİN EN GOLCÜSÜ

Thiam attığı bu golle ligdeki 5. golünü atarken Fenerbahçe'nin en golcü futbolcusu oldu. Thiam, ayrıca bu sezon deplasmandaki ilk golünü kaydetti. Golcü futbolcu bu sezon attığı tüm golleri iç sahada bulmuştu.

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