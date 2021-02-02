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GeriFutbol Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ve Mame Thiam, Hatay'da bir ilki yaşadı!
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Futbol
Haber Giriş: 02.02.2021 - 16:42 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ve Mame Thiam, Hatay'da bir ilki yaşadı!

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Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ve Mame Thiam, Hatay'da bir ilki yaşadı!
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Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel, ilk asistini Hatayspor maçında yaptı. Mame Thiam ise bu sezon Fenerbahçe'nin en skorer oyuncusu olurken deplasmandaki ilk golünü attı.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel, Hatayspor maçında ilk 11'de şans bulurken sarı lacivertli takımın QPR'dan transfer ettiği Bright Osayi-Samuel, ilk kez 11'de çıktığı maçta asist yaptı.

Karşılaşmanın 26. dakikasında sağ kanattan bir anda hızlanan Bright Osayi-Samuel, rakibini geçip ortasını yaparken Mame Thiam kafa vuruşuyla topu ağlara gönderip Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

FENERBAHÇE'NİN EN GOLCÜSÜ

Thiam attığı bu golle ligdeki 5. golünü atarken Fenerbahçe'nin en golcü futbolcusu oldu. Thiam, ayrıca bu sezon deplasmandaki ilk golünü kaydetti. Golcü futbolcu bu sezon attığı tüm golleri iç sahada bulmuştu.

Fenerbahçede Osayi-Samuel ve Mame Thiam, Hatayda bir ilki yaşadı

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