Fenerbahçe'de Osayi Samuel formasına kavuşuyor! Beşiktaş maçında stoperde kim görev yapacak?

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Fenerbahçe'de hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde Bright Osayi-Samuel sevinci yaşanıyor.

Sarı-lacivertli takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan ve devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalan Nijeryalı futbolcu tekrar formasına kavuşuyor. Takımla çalışmalara başlayacak olan Osayi-Samuel, görev verilmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından sağ bekte gösterdiği performansla takdir toplayan Samuel, sezonun geride kalan bölümünde 1 gol ve 3 asistlik hücum performansı sergiledi.

Sarı lacivertliler bu maçta savunma hattında cezalı Serdar Aziz'den yararlanamayacak. Stoperde Kim Min-Jae ile birlikte Tisserand'ın forma giymesi bekleniyor.