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Fenerbahçe'de orta sahadaki 2 formaya 5 aday! Başakşehir karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

#Misli.Com#İddaa#Süper Lig
Fenerbahçede orta sahadaki 2 formaya 5 aday Başakşehir karşısında galibiyetlerine iddaada...

Son haftaların formsuz takımı Başakşehir, Kadıköy'de Fenerbahçe ile kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

FENERBAHÇE

"Milli" araya Sivasspor beraberliğiyle giren Fenerbahçe'de, sezon başında Watford'a kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan geri döndü. Max Meyer, Midtjylland'a; Muhammed Gümüşkaya, Giresunspor'a kiralandı.

Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz cezalı; Luiz Gustavo, Filip Novak ve Mesut Özil sakat. Altay Bayındır da henüz iyileşmedi.

TD İsmail Kartal'ın sol bek tercihi büyük merak konusu... Novak'ın yokluğunda Attila Szalai en büyük aday, bu sezon hiç süre almayan Çağtay Kurukalıp sürprizi de gelebilir.

Sağ bekte Nazım Sangare olacak, stoperde "Tisserand & Kim" ikilisini izleyeceğiz.

Hücum kanatlarında Ferdi Kadıoğlu ile Bright-Osayi Samuel görebiliriz. Hücum merkezindeki Serdar Dursun'un arkasında İrfan Can Kahveci serbest rolde görev yapacak.

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Orta alandaki 2 forma için 5 farklı isim sıra bekliyor. Jose Sosa, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Ozan'dan 2'si ilk 11'de olacak; diğerleri yedekte bekleyecek.

BAŞAKŞEHİR

Son 6 lig maçının sadece 1'ini kazanabilen Başakşehir'de ise Mahmut Tekdemir sakat.

Mahmut'un yokluğunda TD Emre Belözoğlu'nun orta üçlüyü "Tolga, Berkay & Aleksic" şeklinde oluşturması bekleniyor.

Sağ bekte Junior Caiçara, sol bekte Hasan Ali Kaldırım izleyeceğiz. Stoperde "Duarte & Ndayishimiye" ikilisi olacak. Şener Özbayraklı be Lucas Lima uzun süredir ilk 11'in dışında...

Ömer Ali Şahiner, son oynadıkları Göztepe maçına sağ açık olarak başlamıştı. Giresunspor maçında da sol açıktı. Öncesinde uzun bir süre sağ bekte görmüştük ve o süre zarfında (7 maç - 5G 2B - 17 puan) Başakşehir'in yenilgisi yoktu.

En ileride tartışmasız Stefano Okaka'yı göreceğiz. İtalyan santrfor son 5 maçta suskun ama Belözoğlu'nun "banko" tercihlerinden...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynadığı son lig maçının 7'si "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Başakşehir'in deplasmanda oynadığı son 4 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti. (4 maç - 5 gol)

SPOR TOTO SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

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Fenerbahçe ile Başakşehir'i karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "KG VAR" tercihine 1,64 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,73'ten oynayabilirsiniz. "2.5 ALT" tercihi diğerlerinde 1,64 iken Misli.com'da 1,73!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%23'lük kesim "milli" ara öncesi form grafiği yerlerde olan Başakşehir karşısında sarı-lacivertlilerin yanında...

%6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Jay-Jay Okocha'nın PSG günlerinden şık bir gol! İzleyelim...

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#Misli.Com#İddaa#Süper Lig

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