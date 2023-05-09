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Fenerbahçe'de olağanüstü hal! Jorge Jesus Portekiz'e giderken Ali Koç aradı... Galatasaray kazanınca...

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Jorge Jesus
Fenerbahçede olağanüstü hal Jorge Jesus Portekize giderken Ali Koç aradı... Galatasaray kazanınca...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 08:48

Fenerbahçe'de Giresunspor ile oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sona eren maçın ardından tam anlamıyla olağanüstü hal ilan edilmiş durumda.

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Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe 1-1'lik skorla berabere kalmış ve Sarı Lacivertliler zirve yolunda ağır yara almıştı.

Futbolculara mesaj gönderilerek, bugün Samandıra Tesisleri'nde olmaları istendi. 18 Mayıs Perşembe günü Trabzonspor ile oynanacak maçın hazırlıklarına hemen başlanacak. Jesus'un oyuncularla bir toplantı yapması da bekleniyor.

Ali Koç ile Jorge Jesus bir araya geldi

Sarı-Lacivertliler, Giresunspor karşısında 1-1’lik beraberlikle çok kritik 2 puan bıraktı. Bu beklenmedik sonuç sonrası dün Fenerbahçe’de hareketli saatler yaşandı.

Fanatik'in haberine göre; Jorge Jesus’un maçın ardından geç saatlerde ülkesi Portekiz’e gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Ancak Başkan Ali Koç’un, gece teknik direktör Jorge Jesus’a ulaşarak dün için kendisini stattaki kulüp binasına çağırdığı kaydedildi.

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İkili arasındaki toplantı saat 15.00’te başladı. Başkan Koç’un, bu kadar kritik bir dönemde Giresunspor maçında takımın ortaya koyduğu kötü futbolun nedenlerini sorduğu öğrenildi.

Detaylı rapor istedi

Ali Koç’un ayrıca geçmişe dönük olarak da Beşiktaş derbisi ve İstanbulspor karşılaşmalarını da hatırlatarak Portekizli teknik adamdan kadroyla ilgili detaylı bir rapor istediği kaydedildi.

İkilinin, sezonun kalan bölümü için neler yapılabileceğini, her maç için galibiyet primi belirlemeyi konuştukları öne sürüldü. Yaşanan kritik puan kaybına rağmen Ali Koç’un, Jorge Jesus’la yolları ayırma gibi düşüncesi olmadığı ve bunun gündeme gelmediği de öğrenildi.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Jorge Jesus

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