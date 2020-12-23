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GeriFutbol Fenerbahçe'de Nazım Sangare'den galibiyet yorumu! 'Devam etmemiz gerek'
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Haber Giriş: 23.12.2020 - 21:17 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Nazım Sangare'den galibiyet yorumu! 'Devam etmemiz gerek'

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Fenerbahçe'de Nazım Sangare'den galibiyet yorumu! 'Devam etmemiz gerek'
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Fenerbahçe'nin sağ beki Nazım Sangare, Başakşehir'i 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de ilk golün sahibi Nazım Sangare, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Nazım Sangare, "Yakın bir arkadaşımın babası koronavirüsten vefat etti. Ona baş sağlığı diliyorum öncelikle. Bu maç bizim için çok önemliydi. Fenerbahçe ile ilkmgolümü attım, çok gururluyum. Bu camiada gol atmak güzel bir his. Benim için güzel bir şey. Geçen hafta bizim için çok kötüydü. O zaman konuşmadık, şu anda konuşmanın zamanı değil. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu mücadeleye devam etmemiz gerek." dedi.

Nazım Sangare sözlerini, "Oynayıp oynamamam önemli değil. Herkesin bu camia için savaşması lazım. Bugün ben oynadım, haftaya kim oynarsa oynasın önemli olan galibiyet almak. Elimden geleni yapacağım." ifadeleriyle tamamladı.

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