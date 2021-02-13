Fenerbahçe'de Nazım Sangare'den galibiyet yorumu! 'Daha iyi oynayabilirdik'
Fenerbahçe'nin sağ beki Nazım Sangare, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Nazım Sangare maç sonunda açıklamalar yaptı.
'DAHA İYİ OLACAĞIZ'
Mücadeleyi değerlendiren Sangare, "İyi bir 3 puan. Ancak daha iyi oynayabilirdik. İkinci yarı baskı yedik, daha iyi olacağız. Onlarda tabi ki kazanmak istediler." dedi.
'GEREKSİZ HATALAR YAPIYORUZ'
Nazım Sangare sözlerini, "Sakin olmamız gerekiyor bazen, gereksiz hatalar yapıyoruz. Bunları daha iyi yapıp, yolumuza devam edeceğiz." ifadeleriyle sürdürdü.
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