Fenerbahçe'de Moussa Marega operasyonu! Anlaşma tamam iddiası...

Ara transfer döneminde kadrosuna bir forvet katmak isteyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sarı lacivertlilerin, Portekiz ligi ekiplerinden Porto forması giyen Moussa Marega ile büyük ölçüde anlaştığı ve kulübü ile görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.

Sabah Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Volkan Demir, "Fenerbahçe'de santrafor bölgesi için çalışmalar var. Moussa Marega ismi gündemde. Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve kontratını yenilemesi beklenmiyor. Fenerbahçe'nin Marega için çok ciddi adımlar attığını ve görüşmeleri olumlu noktaya getirdiğini duydum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 24 resmi müsabakada forma giyen Marega, 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. (A Spor)

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