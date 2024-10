Fenerbahçe'de Mourinho'dan Sofyan Amrabat'a övgü

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho maçı değerlendirdi.

"DEPLASMANDAKİ HER PUAN POZİTİFTİR"

İyi ve pozitif puan. Avrupa deplasmanlarında aldığınız her puan pozitiftir. İyi bir takıma karşı puan aldık, bu da daha değerli kılıyor. 0-0'ken net pozisyon kaçırdık, her maç başımıza geliyor. Oosterwolde'nin şutu direkten döndü, En-Nesyri kaçırdı. Hayal kırıklığımızın sebebi buydu. Rakibimizin kısa, çevik oyuncuları var. Seba ile daha erken beraberliği bulabilirdik. Beraberlik golünden sonra momentum bize geçti, kazanabilirdik. Çok fazla sarı kart gördük. Sonra değişiklikler yaptık. Aldığımız puan bizim için pozitif. Şu an 4 puanımız var. Hedefimiz bu ligde üst tura çıkamayacak takımlardan mümkün olduğu kadar uzak olmak.

AMRABAT YORUMU

Amrabat iyi oynuyor, fit geldi. Fiorentina'da maçlarda oynuyordu, hatta 120 dakika oynamıştı bir maçta. Bizim oyunumuzu anlaması gerekiyordu sadece. Kendisi iyi bir karakter. O tür pozisyonlarda bu tip paslar atmayı gerekiyor.

"SORULAN SORULARA BAKINCA TÜRKİYE'YE İŞİMİ ÖĞRENMEYE GELMİŞİM GİBİ HİSSEDİYORUM"

Bazen Türkiye'ye işimi öğrenmeye gelmeye gelmişim gibi düşünüyorum çünkü sorulan sorulara bakınca böyle anlıyorum. Üst tura çıkmak için kaç puan gerekiyor bilmiyorum. Bu turnuvada ben adım adım düşünüyorum. 8 maçlık kura zor bir kura çünkü normalde evinizde daha çok puan almayı beklersiniz ama biz evimizde Manchester United, Athletic Bilbao ve Lyon'la oynayacağız.

"TADIC BEYNİYLE OYNUYOR"

Ben oyuncuların yaşını sevmem. İyi oyuncular, ortalama oyuncular, kötü oyuncular vardır. Yaş yoktur! Tadic'in beyni var, beyniyle oynuyor. Her şeyi anlıyor. İleride bir gün teknik direktör olmak isterse yapabilir, doğru akla sahip. Attığı golü dün çalışmıştık. Bu beni çok mutlu etti. Kaleciyle karşı karşıya kalınca panik yapmıyor, sakin kalıyor, tecrübeli oyuncu, açık köşeye vuruyor. Kendisi önemli bir oyuncu. 10 yıl önceki hızına sahip olsaydı, onu daha çok sağ tarafta değerlendirirdim. İnsanlar onu neden solda değil sağda oynattığımı merak ediyordur, bu yüzden. Futbolu beyinle oynamak çok önemli, Tadic'te de bu var.