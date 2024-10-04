Sofyan Amrabat'tan geceye damga vuran asist! Twente-Fenerbahçe maçında bir ilki başardı

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UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 sona erdi.

MOURINHO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Antalyaspor maçı kadrosuna göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Twente Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Antalyaspor müsabakasında ilk 11'de oynattığı Çağlar Söyüncü'yü sakatlığı nedeniyle kadroya alamadı.

Portekizli çalıştırıcı, İsmail Yüksek, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko'yu ise Twente karşısında yedek soyundurdu.

61 yaşındaki Mourinho, bu isimlerine yerine ise Rodrigo Becao, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Jose Mourinho, Twente karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta alanda Sofyan Amrabat ve Fred Rodrigues ikilisi yer alırken, hücumun sağında Dusan Tadic, solunda ise İrfan Can Kahveci boy gösterdi. Serbastian Szymanski santrforu desteklerken, gol yollarında Youssef En-Nesyri tercih edildi.

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Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Ömer Camcı, Samet Akaydın, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Yusuf Akçiçek ve Allan Saint-Maximin ise kulübede görev bekledi.

TADIC ESKİ YERİNDE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic, Twente karşısında kendi pozisyonunda görev yaptı.

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla sol açıkta görev alan Tadic, bu sezon ise sağ kanatta forma şansı bulmuştu.

Teknik direktör Jose Mourinho, Allan Saint-Maximin'i yedek soyundururken, tecrübeli oyuncusunu eski pozisyonunda oynattı.

YENİ YERİNDE ATTI

Mücadelenin 62. dakikasında Allan Saint-Maximin oyuna girince Dusan Tadic yeniden sağ kanada geçti. Yalnızca 5 dakika sonra ise Sırp yıldızın golü geldi.

AMRABAT'IN PASI ÇOK KONUŞULDU

Sofyan Amrabat'ın Tadic'in golünde yaptığı asist ise çok konuşuldu. Faslı yıldızın, orta sahadan ceza sahasına koşu yapan Tadic'e gönderdiği top övgü topladı.

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Sofyan Amrabat, Avrupa kupaları kariyerindeki 30'uncu maçında ilk asistini yapmış oldu.