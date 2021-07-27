Fenerbahçe'de Mesut Özil, Sinan Gümüş ve Serdar Aziz takımla çalıştı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü Gençlerbirliği maçında 60 dakikanın üzerinde forma giyen oyunculara yenilenme programı uygulandı.

Diğer futbolcular ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları idmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle 2 gün takımdan ayrı kalan Mesut Özil ve bir süredir özel program dahilinde bireysel antrenmana çıkan Serdar Aziz'in yanı sıra Sinan Gümüş, takımla çalıştı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Hollanda'nın PEC Zwolle takımıyla karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak.

Bu arada, Fenerbahçe-PEC Zwolle maçının biletleri Passolig üzerinden 80 liradan satışa sunuldu. Maç için stadın sadece doğu ve batı tribünlerinden bilet satışı yapılıyor.

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