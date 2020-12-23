Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş isyan etti! 'Olmayan haberler...'

Mert Hakan Yandaş'ın açıklamaları şu şekilde:

Şanssız günler haftalar geçiriyoruz. Takım olarak da iyi değildik ama kalemize ilk gelen her top gol oluyor. Psikolojik olarak zaten zor durumdayız bunu aşmaya çalışıyoruz. Dipteydik ve çıkmanın fırsatını arıyorduk. Geri düşmemize rağmen dönmeyi başardık. Allah da bize yardımcı oldu ve geri dönüp 4-1 kazandık.

"TARAFTARIMIZ OLMAYAN HABERLERE İNANMASINLAR"

Ben öz eleştiri yapabilen bir insanım. Beklentilerin farkındayım. İyi olduğum veya olmadığım zamanlar oldu. Takım olarak düşüşteydik. Ben nerede oynarsam oynayayım elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Belki bugünden sonra da kötü günlerim olacak. Camiamız bizim arkamızda olsunlar. Onlar bizden daha fazla istiyorlar biliyoruz ama dışarıdan yapılan algılara inanmasınlar. Olmayan olaylarla bizi ortaya atıyorlar. Hocayla aramızın kötü olduğu haberleri çıkıyor. Bugün de golden sonra hocama gittim. Bu takımın içinde gruplaşma yok. Kötü günlerden geçtik. Daha iyi olacağız.

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