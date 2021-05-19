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Futbol
Haber Giriş: 19.05.2021 - 18:23 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ameliyat edildi

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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ameliyat edildi

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın başarılı bir kasık fıtığı operasyonu geçirdiğini ve taburcu edildiğini açıkladı.

Sarı lacivertlilerin 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan, kasık fıtığı ameliyatı oldu. Operasyonun başarılı geçtiği ve oyuncunun taburcu edildiği belirtilirken kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takım sporcularımızdan Mert Hakan Yandaş başarılı bir kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Oyuncumuz taburcu edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçede Mert Hakan Yandaş ameliyat edildi

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