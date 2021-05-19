Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ameliyat edildi

Sarı lacivertlilerin 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan, kasık fıtığı ameliyatı oldu. Operasyonun başarılı geçtiği ve oyuncunun taburcu edildiği belirtilirken kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takım sporcularımızdan Mert Hakan Yandaş başarılı bir kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Oyuncumuz taburcu edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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