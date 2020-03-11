Fenerbahçe'de Max Kruse, Trabzonspor maçına belki...

F.Bahçe'de Denizli maçında sakatlanan Max Kruse, sahalara dönmek için sabırsızlandığını istediğini söyledi.

Denizli maçında darbeye bağlı olarak ayak bileğinde burkulma ve bunun sonucunda sağ ayak bileği iç ve dış bağlarında yırtık, eklem içinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit edilen Alman oyuncu 4-6 hafta arası oynayamayacağını açıkladı.

Instagram’da sakatlığı hakkında bilgi veren tecrübeli oyuncu şunları söyledi: “Takımın ihtiyacı olan şu günlerde yaşadığım bu şanssızlığa çok üzüldüm. 4 ila 6 hafta arası oynayamayacağım. Trabzon maçında sahalara dönmek istiyorum.”

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