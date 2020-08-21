Fenerbahçe'de Mame Thiam rüzgarı esiyor!
Topuk Yaylası Tesislerinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de yeni transfer Mame Thiam rüzgarı esiyor.
Yıldız futbolcunun bitiriciliği antrenmanı izleyenleri kendine hayran bıraktı. Sarı Lacivertli takımın hücum organizasyonları antrenmanında attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çeken Thiam,yaptığı gol vuruşları ile takım arkadaşlarının da motive etti.
Thiam’ın antrenmanlar dışındaki güler yüzlü tavırları da uyum sürecini kısa sürede atlatacağının göstergesi.
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