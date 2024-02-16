Fenerbahçe'de Lazio'ya gitmeyi reddeden Ryan Kent'e lisans çıkarılmadı! Bir isim daha listede yer almadı...

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, rakibini mağlup edip Galatasaray'ın puan kaybını beklemek istiyor. Çalışmalarını sürdüren sarı - lacivertlilerde ayrıca sıcak gelişmeler de yaşanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonuna kadro listesi veren Fenerbahçe'de 16 yabancıdan hangi 2'sinin kadro dışı kalacağı merak ediliyordu.

Sarı - lacivertlilerin TFF'ye bildirdiği listede Luan Peres ile Ryan Kent'in ismi yer almadı ve bu isimlere lisans çıkarılmadı.

Fenerbahçe’nin TFF’ye bildirdiği yabancı futbolcular şöyle:

Dominik Livakovic

Bright Osayi-Samuel

Jayden Oosterwolde

Rodrigo Becao

Alexander Djiku

Leonardo Bonucci

Rade Krunic

Fred

Sebastian Szymanski

Miha Zajc

Dusan Tadic

Joshua King

Edin Dzeko

Michy Batshuayi

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LAZIO'YA GİTMEKTEN SON ANDA VAZGEÇMİŞTİ

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde yolların ayrılmasının beklendiği Ryan Kent için İtalya Ligi Serie A ekibi Lazio ile anlaşmaya varılmıştı. İtalyan temsilcisiyle de anlaşan İngiliz futbolcu, son anda transferden vazgeçti ve Fenerbahçe'de kalmayı tercih etti.

İsmail Kartal'ın sezon başından bu yana çok az süre verdiği hücum oyuncusu, sezonun kalan bölümünde ligde forma giyemeyecek.