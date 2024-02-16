Fenerbahçe'de Lazio'ya gitmeyi reddeden Ryan Kent'e lisans çıkarılmadı! Bir isim daha listede yer almadı...

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, rakibini mağlup edip Galatasaray'ın puan kaybını beklemek istiyor. Çalışmalarını sürdüren sarı - lacivertlilerde ayrıca sıcak gelişmeler de yaşanıyor.
Türkiye Futbol Federasyonuna kadro listesi veren Fenerbahçe'de 16 yabancıdan hangi 2'sinin kadro dışı kalacağı merak ediliyordu.
Sarı - lacivertlilerin TFF'ye bildirdiği listede Luan Peres ile Ryan Kent'in ismi yer almadı ve bu isimlere lisans çıkarılmadı.
Fenerbahçe’nin TFF’ye bildirdiği yabancı futbolcular şöyle:
Dominik Livakovic
Bright Osayi-Samuel
Jayden Oosterwolde
Rodrigo Becao
Alexander Djiku
Leonardo Bonucci
Rade Krunic
Fred
Sebastian Szymanski
Miha Zajc
Dusan Tadic
Joshua King
Edin Dzeko
Michy Batshuayi
LAZIO'YA GİTMEKTEN SON ANDA VAZGEÇMİŞTİ
Fenerbahçe'de ara transfer döneminde yolların ayrılmasının beklendiği Ryan Kent için İtalya Ligi Serie A ekibi Lazio ile anlaşmaya varılmıştı. İtalyan temsilcisiyle de anlaşan İngiliz futbolcu, son anda transferden vazgeçti ve Fenerbahçe'de kalmayı tercih etti.
İsmail Kartal'ın sezon başından bu yana çok az süre verdiği hücum oyuncusu, sezonun kalan bölümünde ligde forma giyemeyecek.