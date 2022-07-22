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Fenerbahçe'de Kim Min-Jae yerine Gustavo Henrique geliyor!

#Transfer#Fenerbahçe#Gustavo
Fenerbahçede Kim Min-Jae yerine Gustavo Henrique geliyor

Kim’in yerine bir stoper arayan sarı lacivertli ekip, Jesus’un Flamengo’dan öğrencisi Gustavo Henrique için harekete geçti. Oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmede anlaşma sağlanırken sıra Flamengo'ya geldi.

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Kim Min Jae’nin yerine bir stoper arayışına giren Fenerbahçe’de gündem Flamengo forması giyen Gustavo Henrique...

Brezilya basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertli kulübün yöneticileri, 29 yaşındaki futbolcunun menajeri ile video konferans yoluyla görüştü. Olumlu bir havada gerçekleşen görüşme sonunda taraflar maaş ve sözleşme şartlarında anlaşma sağladı.

2.5 MİLYON EURO TEKLİF YAPILACAK

Oyuncu kanadıyla anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Flamengo ile görüşecek. Brezilya basınındaki haberde Henrique için 2,5 milyon euro teklif yapacak olan Sarı-lacivertli yönetim Brezilya ekibine 48 saat süre tanıyacak.

Oyuncunun yüksek maaşı ve sözleşmesinin Aralık 2023'te sona erecek olması gibi nedenlerden ötürü Flamengo'nun da ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor.

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Gustavo Henrique, Ocak 2020’de Jorge Jesus döneminde Flamengo’ya Santos’tan bedelsiz olarak transfer edilmişti. 29 yaşındaki stoper Flamengo ile 88 maça çıkarken 8 de gol attı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Gustavo

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