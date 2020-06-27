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GeriFutbol Fenerbahçe'de kafaları karıştıran gelişme: Miha Zajc ülkesine döndü
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Futbol
Haber Giriş: 27.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de kafaları karıştıran gelişme: Miha Zajc ülkesine döndü

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Fenerbahçe'de kafaları karıştıran gelişme: Miha Zajc ülkesine döndü
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Kulübü FIFA’ya şikayet ettiği ileri sürülen Zajc, dün Slovenya’ya gitti. Fenerbahçe yetkilileri, “Ailevi nedenlerle izin aldı” dedi.

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe'de dün sürpriz bir gelişme yaşandı... Hafta içi bazı medya kuruluşlarında, parasını alamadığı için FIFA’ya şikayet ettiği yönünde haberler çıkan Miha Zajc, ülkesi Slovenya’ya gitti.

Zajc’ın tıpkı Kruse gibi, alacaklarından dolayı F.Bahçe’den ayrıldığı iddia edilirken, kulüp yetkilileri çok farklı bir gerekçe ortaya koydu. Sarı lacivertlilere göre Sloven futbolcu, yönetimin bilgisi dahilinde ailevi sebeplerden dolayı ülkesine döndü.

Bugünkü Yeni Malatyaspor maçında oynamayacak olan Zajc, gelecek hafta forma giyebilecek. Öte yandan F.Bahçe, kaleci Berke Özer’i Westerlo’ya ikinci kez kiraladı.

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