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Futbol
Haber Giriş: 04.03.2020 - 07:50,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de kabus! 3 sakatlık...

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Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçının kadrosu açıklandığında, Sarı-Lacivertli taraftarlar büyük sürpriz yaşadı. Serdar Aziz, Nabil Dirar ve Hasan Ali Kaldırım, sakatlıkları nedeniyle dünkü maçta görev yapmadı.

Fenerbahçe bu sezon sakatlıklardan en çok çeken takımlardan biri oldu. Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor maçına Rodrigues ve Emre Belözoğlu’ndan yoksun hazırlandı.

Başka bir eksik bulunmuyordu. Ancak kadro açıklandığında, Sarı-Lacivertli taraftarlar büyük sürpriz yaşadı.

Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar; kadroda yer almadı. Üç futbolcunun da son idmanda sakatlandığı ortaya çıktı.

Dirar’ın kasık ağrısı, Serdar’ın adale ağrısı nedeniyle riske edilmediği öğrenildi. Hasan Ali’nin ise aşırı yüklenme nedeniyle sorun yaşadığı kaydedildi.

3 futbolcunun hafta sonunda Denizlispor ile oynanacak lig mücadelesine yetişmeleri için büyük çaba sarf edilecek. (Fanatik)

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