Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın temsilcisinden ayrılık cevabı!

Fenerbahçe'de ayrılığın eşiğinde olduğu öne sürülen Jose Sosa'nın Türkiye temsilcisi Ogün Erdem, iddiaları yalanladı.

Ogün Erdem, "Sosa, Fenerbahçe’de mutlu. Tek amacı, kalan maçlarda takımına faydalıp olup, şampiyonluğa katkı sağlamak. Sezon başı kampı yapmadı ve geldikten sonra koronaya yakalandı. Sonra da sakatlıklar yaşadı. Artık tamamen hazır. Öyle pes edecek ve hem gitmek isteyecek bir karakter değil" dedi.

Ancak Sosa’nın eşi Carolina’nın bordo ve mavi renklerde tokayla fotoğraf paylaşması kafa karıştırdı. Gelen tepkiler sonrası Carolina, Fenerbahçe ve Beşiktaş paylaşımları da yaptı, "Kalbimde çok renk var" yazdı. (Fanatik)